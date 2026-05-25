お笑いコンビ『EXIT』のりんたろー。さんが24日にインスタグラム(@rin_the_sky)を更新し、浜松大(常葉大)サッカー部時代の監督である長谷川健太氏との2ショット写真を公開した。芸人として活躍するりんたろー。さんだが、学生時代はGKとしてサッカーに打ち込んでいた。大学では後に清水エスパルス、ガンバ大阪、FC東京、名古屋グランパスを指揮する長谷川氏から指導を受けていた。現在はテレビ朝日の『ラブ!!Jリーグ』にも出