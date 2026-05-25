ギラヴァンツ北九州は25日、2026-27シーズンで着用するユニフォームを発表した。「熱狂を纏う1st。冷静に勝利を奪う2nd」と紹介している。1stユニフォームは黄を基調とし、首から脇にかけては細い赤のラインを配置。「ギラヴァンツ北九州の象徴である“灼熱のイエロー”を全面にまとい、 クラブの情熱と覚悟をストレートに表現。アクセントとして走るレッドラインは、挑戦を恐れず前へ突き進む闘志を 象徴し、ネイビーとのコン