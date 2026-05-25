ヴァンラーレ八戸は24日、2026-2027シーズンに着用する新ユニフォームを発表した。1stユニフォームのモチーフは「八戸三社大祭山車」。2021年から限定ユニフォームで使用してきたモチーフを初めて通年で採用し、八戸三社大祭で登場する山車を前面に大きくデザインしたユニフォームになった。クラブは「地域を共に盛り上げ、もっと八戸を全国へ伝えたいという思いをもとに、皆さまと一緒に闘ってまいります」と伝えている。2n