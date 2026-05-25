芝浦機械 [東証Ｐ] が5月25日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比64.5％減の50億円になり、27年3月期も前期比38.0％減の31億円に落ち込む見通しとなった。3期連続減益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.4倍の21.9億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の2.8％→6.2％に大幅改善した。 株探ニュース