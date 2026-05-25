25日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数643、値下がり銘柄数784と、値下がりが優勢だった。 個別ではクオンタムソリューションズ、シリコンスタジオ、ニッカトー、北川精機、メディアリンクスなど7銘柄がストップ高。ＹＫＴ、チタン工業、戸田工業、松尾電機、指月電機製作所は一時ストップ高と値を飛ばした。弘電社、Ｂ－Ｒサーティワンアイスクリーム、ＹＥＤＩＧＩ