25日の日経平均株価は前週末比1819.12円（2.87％）高の6万5158.19円と3日続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は682、値下がりは851、変わらずは30。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を251.82円押し上げ。次いで東エレク が236.33円、アドテスト が219.64円、キオクシア が188.90円、ＴＤＫ が173.48円と続いた。 マイナス寄与度は33.79円の押し下げでファストリ がトップ。以下、Ｋ