25日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数214、値下がり銘柄数346と、値下がりが優勢だった。 個別ではＴＭＨ、オンコリスバイオファーマ、モイ、インティメート・マージャー、マイクロ波化学がストップ高。アストロスケールホールディングスは一時ストップ高と値を飛ばした。Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ、ジェイドグループ、ディジタルメディアプロフェッショナル、デ&#