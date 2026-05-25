25日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比22.9％増の5360億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同25.1％増の4403億円だった。 個別ではＳＰＤＲＳ＆Ｐ５００ＥＴＦ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳＳ＆Ｐ５００半導体 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ 、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブ