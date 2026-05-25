明日5月26日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」。ゲストは畑芽育、内藤剛志、神田愛花、ヒコロヒー、浮所飛貴・深田竜生（ACEes）。■38歳の会社員が宝くじで億万長者に！3億円当たった男性の大逆転人生とは？VTRでは、宝くじで3億円当たった男性の大逆転人生を再現。貯金ゼロ…風呂とトイレは共同の家賃3万円の部屋で暮らしていた会社員の男性が、宝くじでなんと3億円当せん、突然億万長者に。誰にも言