25日（月）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のＫＵＲＯＢＥアクアフェアリーズは川北元ヘッドコーチ（50）との2026-27シーズンの契約が決定したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 川北ヘッドコーチは順天堂大学へ進学し、博士号を取得。アメリカ女子代表チームで指導経験を持つ。久光製薬スプリングス（現・SAGA久光スプリングス）や女子日本代表などでコ}