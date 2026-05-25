宇宙のような広がりを持つ詩や童話などを残した宮沢賢治（１８９６〜１９３３年）が、今年で生誕１３０年を迎える。新しく編まれた童話集が刊行されているほか、作品をもとにした絵本も息長く読まれている。自然や科学、宗教や人間の性（さが）など描く世界は幅広い。（宍戸将樹）現代社会にも通じる願いイーハトーブの大きな森に生まれた主人公は、豊かな自然の中で妹と毎日楽しく遊んでいた。木いちごの実をわき水につけ、空