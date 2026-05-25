ローソンは世界中でLGBTQ+の方々を含めた多様性を称え尊重する6月の「プライド月間」に合わせ、26日から性の多様性やLGBTQ＋の支援を意味するレインボーカラーをデザインした「からあげクン」パッケージを全国の店舗で数量限定で導入する。【写真】レッド、北海道チーズ、レモン味…期間限定パッケージ今回導入するパッケージは、複数の案の中からローソン社員の投票により決定した、「ありたい姿を自由に描く」をコンセプトに