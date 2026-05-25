早川書房新レーベル混迷期、思考の礎に海外文学の新レーベル「ハヤカワ・プラス」を今月、早川書房が創刊した。海外の文学賞に輝いた世界各地の話題作をいち早く紹介していく。円安に伴う翻訳出版権の高騰など、翻訳文学を巡る状況が厳しい中で、ほかの出版社でも様々な切り口で各国文学の紹介に意欲的に取り組んでいる。（宮嶋範）ハヤカワ・プラスの第１弾として発売されたのは、英国のブッカー賞を受賞したアイルランドの