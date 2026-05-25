航空自衛隊が、基地警備などで活用してきた「警備犬」を引退後に一般家庭へ譲渡する取り組みを進めている。穏やかな余生を過ごしてもらうほか、飼育する隊員の負担を軽減する狙いもある。厳しい任務で鍛えられた犬たちは、新しい飼い主からも「訓練されていて飼いやすい」と好評だ。（坂本早希、安田信介）４月下旬、埼玉県の空自入間基地。元警備犬のシェパード、ヨモギ（１２歳、メス）がボールを勢いよく追いかけていた。