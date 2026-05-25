巨人・則本昂大投手はあす26日のソフトバンク戦（東京ドーム）で今季初勝利を目指して移籍後6度目の先発マウンドに立つ。25日は川崎市のジャイアンツ球場で調整し「変わりなく、自分のできることをやりたいなと思います」と意気込みを語った。ソフトバンクとは楽天に所属した昨季まで同リーグで戦った。1年目だった13年は開幕投手としてプロ初登板した相手で6回1/3を6安打4失点で初黒星も喫した。「いい試合も悪い試合も両方経