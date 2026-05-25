『水俣からあなたへ』を刊行した一般社団法人水俣・写真家の眼水俣病の公式確認から７０年の節目の年に、長年にわたる患者や水俣の姿を収めた写真集が刊行された。撮影したのは、２０２２年に発足した一般社団法人「水俣・写真家の眼（め）」に所属する９人の写真家たちだ。それぞれが写真を３００枚ずつ提供し、その中から編集者が８９枚を厳選した。患者の澄んだまなざしや彼らを支える家族の姿だけでなく、海とともに生