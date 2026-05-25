イタリア半島を貫くアペニン山脈。その北部にある2つの世界遺産────24日に放送されたTBS系ドキュメンタリー番組『世界遺産』(毎週日曜18:00〜)では、「ボローニャのポルティコ」と「アペニン山脈北部の蒸発岩カルストと洞窟群」を紹介した。SNSでは、「狭い土地を有効活用するために生まれたポルティコこと、美しいアーケードが印象的だった」「アペニン山脈の白い山々と神秘的な洞窟の壮大な歴史にロマンを感じた」などの声が