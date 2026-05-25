来年開催されるサッカー女子ワールドカップを前にして、レジェンド・澤穂希の“後継者”との呼び声高く、王座奪還のキーパーソンとして期待を集めている谷川萌々子選手。24日に放送されたMBS・TBS系ドキュメンタリー番組『情熱大陸』(毎週日曜23:00〜)に登場した。『情熱大陸』谷川選手は、欧州の強豪、FCバイエルン・ミュンヘン女子に所属し、すでに中心選手として活躍している。10代でなでしこに名を連ね、19歳で迎えたパリ・オ