Appleが機械学習を使用した画像圧縮コーデック「PICO」を発表しました。PICOはAV1、AV2、VVC、ECM、JPEG-AIと比べて、最大3分の1のデータ量で同品質の画像を実現可能です。さらに、既存の有力な学習型コーデックと比べても20％から40％のビットレート削減を実現したとされています。What Matters in Practical Learned Image Compressionhttps://apple.github.io/ml-pico/画像コーデックとは、写真やイラストなどの画像データを小