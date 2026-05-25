第79回カンヌ国際映画祭が、現地時間5月23日に閉幕した。今年は日本作品が多数取り上げられたことでも注目を集めたが、審査員として参加したたデミ・ムーアも、連日見せる装いが話題を呼んだ。閉幕式でもその集大成とも言える華やかなドレス姿を披露した。【写真】デミ・ムーア、カンヌ閉幕式でのドレス姿（全身ショット）閉幕式でデミが披露したのは、バレンシアガによる襟元にビジューをあしらった鮮やかなグリーンのホルタ