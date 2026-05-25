6月3日発売の女性グラビア週刊誌「anan」2498号にて、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』で主演を務めるAぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉と草間リチャード敬太、西村拓哉の6人が表紙＆グラビアに登場。ロックテイストで超絶かっこいい「クールver.」と、6人が松野家の6つ子に扮した「ニートver.」の2パターンの表紙で届ける。【写真】Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉と草間リチャード