日本テレビは２５日、都内の同局で定例会見を行った。５月末で活動終了する「嵐」について、「長い間本当にお世話になりました」などと感謝した。同局の福田博之社長は、「嵐の皆さんには『真夜中の嵐』に始まり『嵐にしやがれ』と続いた数々のレギュラー番組、そして２４時間テレビなどの特番で長い間本当にお世話になりました」と感謝した。今月末で活動終了することから、「寂しい気持ちもありますが、それ以上に今はただ