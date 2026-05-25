巨人は２５日、「橙魂シリーズ２０２６―ＦａｍｉｌｙＯｒａｎｇｅ―」（５月２６〜２８日のソフトバンク戦と８月２１〜２３日の広島戦）開催に合わせ、２６日（火）から関連グッズを発売すると発表した。公式オンラインストアと、東京ドームの公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗を除く）で取り扱う。チームが着用するユニホームの「オレンジ」を基調としたアイテムが取りそろえられている。ＮＩＫＥ