マイナビオールスターゲーム２０２６のファン投票第１回中間発表が２５日に行われた。巨人の選手では大勢がセ・リーグ中継投手部門で１位。２位のヤクルト・星に約２万５０００票差をつけている。その他の巨人選手はドラフト１位ルーキーの竹丸が９４３４票で、１万６７８１票の阪神・高橋、１万１５８７票のヤクルト・山野に次いで３位。マルティネスが抑え投手でヤクルト・キハダに次ぐ２位。捕手は上位５人に入っている