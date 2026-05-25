タレントのビートたけしが２４日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演。クマが人の生活圏に出没するケースが急増し、人身被害も相次いでいる現状について私見を述べる一幕があった。都市部にも頻繁に現れているクマ対策について討論した、この日の番組の最後で「俺の子供時代は（東京の）足立区だけど、やっぱり（クマ対策の）鈴をつけろとか言ってたよ、足立区で」と振り返って共演者を「足