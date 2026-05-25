お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢さんが2026年5月24日、タレントで歌手のあのさんが自身の冠番組「あのちゃんねる」（テレビ朝日系）を降板する意向を宣言したことについてXで言及し、SNS上で注目を集めている。「お願いしますw」「意味わからんけどおもろい」5月18日放送回では、あのさんが嫌いな芸能人として、タレントで俳優の鈴木紗理奈さんの名前を出していた。放送後、鈴木さんはインスタグラムのストーリーズを更