フィリピンで建設中だった9階建てビルが倒壊し、1人が死亡、少なくとも21人の作業員が生き埋めとなり、当局が救助作業を進めている。25日（現地時間）、フィリピン当局によると、24日午前2時30分ごろ、フィリピン北部ルソン島パンパンガ州アンヘレス市の9階建てビルの建設現場で倒壊事故が発生した。この事故で、建物のがれきが隣接するホテルを直撃し、宿泊していた65歳のマレーシア人男性観光客が死亡した。また、倒壊した建物1