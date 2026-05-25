中国・山西省で発生した炭鉱爆発事故に関連し、北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が中国の習近平国家主席に慰問電を送った。2019年以降、7年ぶりとなる習主席の訪朝が囁かれている中、最高指導者名義の電報を通じて、両国間の伝統的友好関係を強調しようとするねらいとみられる。労働新聞は25日、金委員長が前日に習主席へ慰問電を送ったと報じた。新聞によると、金委員長は電文で「私は貴国の炭鉱ガス爆発事故により