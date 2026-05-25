NPB(日本野球機構)は25日の公示を発表。DeNAは入江大生投手とビシエド選手の登録を抹消しました。入江投手は、昨季50試合に救援登板を果たし、今季からは先発転向に挑戦。しかし23日のヤクルト戦では、初回に打者一巡の猛攻を受け、一挙6失点。試合も完封負けを喫し、ヤクルトに1勝8敗と大きな負け越しとなりました。今季はここまで5試合に登板し、防御率7.32、0勝2敗で勝ち星から遠ざかっています。ビシエド選手は、メジャー通算6