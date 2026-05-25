フィリピンの首都マニラ近郊で24日、建設中のホテルが倒壊し3人が死亡しました。まだ17人ががれきの下に閉じ込められているとみられ、地元当局が救出を急いでいます。地元メディアなどによりますと、マニラ近郊のアンヘレスで24日未明、建設中の9階建てのホテルが倒壊しました。これまでに20人以上が救出されましたが、隣接する建物の中にいたマレーシア人を含む3人が死亡しました。現在も建設作業員ら17人ががれきの下に閉じ込め