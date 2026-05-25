ガールズバーの女性従業員に売春をさせた罪に問われた元マネージャーに対し、東京地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。東京・池袋にあるガールズバーのマネージャーだった田野和彩被告は、去年5月から7月にかけて、20代の女性従業員を店で寝泊まりさせたうえ、新宿区のホテルで売春をさせた罪に問われています。25日、東京地裁は判決で「逆らうことのできない状況に追い込まれていた女性従業員に売春をして稼ぐよう指示