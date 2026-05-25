俳優の柏木由紀子（78）が24日、自身のインスタグラムを更新。「ZARA コーデの日」とつづり、ファストファッションアイテムを使った“お出かけコーデ”を披露した。【写真】「上品で素敵」「今の時季にいいカーディガンですね」78歳・柏木由紀子の“ZARAコーデ”日々の投稿では、「#シニアコーデ」「#大人カジュアル」などのハッシュタグとともに自身のスタイリングを紹介している柏木。この日は、「ZARA」の白いジャケット