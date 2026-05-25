ＴＢＳ系「日曜日の初耳学」が２４日に放送され、美容家でタレント・ＭＥＧＵＭＩがゲスト出演した。ＭＥＧＵＭＩは、歯磨きとダイエットの関係性を力説。朝食後の歯磨きは良くないと明かし「寝てる間に口の中の菌っていうのはスゴい育っちゃってるんですね。菌をちゃんと磨いて落とした後にご飯を食べないと。胃腸に菌を流し込むことになっちゃうじゃないですか。そうするとスゴい消化機能が良くなくなっちゃう。悪くなっちゃ