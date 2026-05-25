日本テレビの福田博之社長は２５日、都内で定例社長会見を行った。同局の福田博之社長は、テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜、深夜０・１５）の番組内容を巡って出演する歌手でタレント・あのが自身のＸで番組の降板を宣言したことなどを受け、記者からの質問に回答した。「あのちゃんねる」を巡っては、１８日の放送で、あのが番組中に嫌いな芸能人としてタレントの鈴木紗理奈の名前を出したことで物議を醸していた。記者