テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の公式Xが25日までに更新され、元AKBグループの2人のケンカシーンのメイキング映像が公開された。【動画】「すごい迫力！」元AKBグループの2人のバチバチケンカシーン第8話では、篠田麻里子と矢吹奈子が髪を引っ張ったり、ビンタしたり、バチバチのケンカを繰り広げた。公式Xではこのシーンのメイキング映像を公開。「佳乃（篠田麻里子）と