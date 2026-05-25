サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表が２５日、千葉市内で合宿をスタートした。５大会連続代表のＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は、ウオーミングアップから先頭に立ち、ミニゲームも消化するなど初日から積極的に汗をかいた。「いやー。４年間待っていたのでこの時を。細胞が１０歳くらい若返っています。いや。本当にリアルにマジで。全然違います」と、はつらつに話した。今合宿には、壮行試