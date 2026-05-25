日本テレビは25日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、今月31日をもって活動終了する嵐にエールを送った。福田博之社長は「嵐の皆さんには『真夜中の嵐』に始まり『嵐にしやがれ』と続いた数々のレギュラー番組、そして24時間テレビなどの特番で長い間本当にお世話になりました」と回想。「今月末で解散ということで寂しい気持ちもありますが、それ以上に今はただ感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝を述べた。「今後も