積水ハウスなどが建設中のタワーマンション最上階のモデルルーム＝25日、大阪市積水ハウスなどは25日、JR大阪駅前の再開発区域「グラングリーン大阪（うめきた2期）」（大阪市北区）の南側に建設中のタワーマンションの概要を発表した。最上階の部屋の価格は40億円で、関西のマンションで最高額という。再開発の集大成となる。地上45階建てで、総戸数は538戸。分譲価格は2億円前後から。最上階は4部屋あり、全て販売済みという