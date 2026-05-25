女優の黒柳徹子（92）が25日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。ゲスト出演したタレント・薬丸裕英（60）とともに、妻で元アイドル・石川秀美さん（59）の思い出を語った。スタジオに薬丸が登場すると「10代の頃から知ってるあのヤッくんが、今年2月に還暦に」と感激した黒柳。同番組ではその還暦パーティーを、妻・石川さんと5人の子供たちが協力してサプライズで祝ったことが明かされた。薬丸の友