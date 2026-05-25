名古屋市消防局によりますと25日、10代の男子中学生と90代の男性が、熱中症の疑いで救急搬送されました。 男子中学生は、中学校の屋外にいたところ搬送され「軽症」、90代の男性は自宅の屋内にいたところ搬送され、「中等症」の熱中症とみられるということです。