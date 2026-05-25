米女優アンジェリーナ・ジョリー（50）と俳優ブラッド・ピット（62）の娘シャイロ・ジョリー（19）が、K−POPの楽曲のミュージックビデオ（MV）のダンサーになった経緯が明かされた。4月にガールズグループ宇宙少女のメンバーDayoung（ダヨン＝27）のソロ曲「What's a girl to do」のダンサーに抜てきされ、世界中の話題となっていた。話題曲を歌ったダヨンが23日、韓国公営放送MBCのトーク・バラエティー番組に出演し、シャイロ・