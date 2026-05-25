演歌歌手の藤あや子が24日に自身のアメブロを更新。成城石井の商品で作ったランチを公開した。この日、藤は「カレーランチ」と切り出し、成城石井の「野菜たっぷりグリーンカレー」を写真で紹介。「けっこう辛いけどレストランみたいな味わい」と絶賛し「野菜たっぷりスープでバランスの良いお食事を」と栄養バランスの取れたメニューを披露した。最後に「暑かったり寒かったりで体調を崩さないように丁寧な日常を過ごしましょうね