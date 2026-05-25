何かで困った時、誰かに“相談すること”がもっと自然で身近になるように…。シンガーソングライターとしての活動をメインとしながら、様々な支援活動を行う玉城ちはるさんによる新刊『死にたい彼女と住んでみた〜相談が身近になる社会〜』が刊行されます。日本では今もなお、「人に迷惑をかけてはいけない」「弱音を吐いてはいけない」という空気が根強く残っています。本書は玉城さんが出会った“死にたい彼女”との実際の交流を