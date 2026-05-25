女優で声優の戸田恵子が24日に自身のアメブロを更新。ドラマ『ショムニ』（フジテレビ系）の共演者らとの恒例の会合に参加したことを報告した。この日、戸田は「舞台『虹のかけら』恵子のプレ稽古は今日で終了です」と報告し「明後日からは本稽古になり、稽古場も大きなところに移ります」と説明。「焦るのみ！」と心境をつづった。続けて、夜には「恒例ショムニ会」に参加したことを明かし「伊藤俊人くんの命日であります。24年経