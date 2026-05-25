日本人８選手を擁するベルギー１部のシント＝トロイデンは現地５月24日、プレーオフ最終戦でメヘレンと対戦。３−０で快勝を飾った。この試合に左SBで先発した畑大雅がSTVV加入後初ゴールをマークする。１−０で迎えた45＋２分、右サイドからのアルブノール・ムヤのクロスに反応。ニアサイドに鋭く走り込み、ダイレクトで合わせて技ありのシュートをゴール左に流し込んでみせた。そんな24歳に、ベルギーメディア『Het Nieuws