20th Centuryの井ノ原快彦さんは5月24日、自身のInstagramを更新。地元の友人とのショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】井ノ原快彦＆地元の友人たち「最高のサプライズですね！」井ノ原さんは「地元のシュウと日帰りで自由席の男旅」とつづり、9枚の写真と1本の動画を投稿。地元の友人との旅の目的は「長野の友達のお店にサプライズの突撃」です。友人の男性たちはとてもイケメンで、特に8枚目のスリーショットは三者三