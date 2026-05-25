ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【牛肉】をご紹介する。「タン」のランキング（月別、26年5月22日夜参照）より、トップ5だ。【5位】福岡県 福智町「牛タンステーキ 厚切り 塩レモン（600g 又は 900g）」12000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】世界的な人気高騰で、年々希少価値があがる牛タンを訳あり品としてお届けします。焼肉屋さんで例えると特上タン・上タン・並タンが入っているイメージです。※タン先や