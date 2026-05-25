サンドイッチチェーン「サブウェイ」（運営：WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社）は25日、5月13日より数量・期間限定で販売している『ざく切りサルサタコス』『濃厚チーズタコス』『メキシカンミートタコス』が想定を上回る公表のため、3商品に使用している「フラットブレッド」の国内在庫が終了となる見込みになったと発表した。【写真】サブウェイ新作が好調不動の人気サンドを上回るフラットブレッドは、薄く延ばし