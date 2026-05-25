サッカー元日本代表・長谷部誠さんの妻で、モデルの佐藤ありささんが自身のインスタグラムを更新。「最近のいろいろ」と綴り、複数の写真と共に近況を報告しました。【写真を見る】【佐藤ありさ】2児の母で37歳モデルサッカー元日本代表・長谷部誠さんの妻子どもと手をつなぎ近況を報告佐藤さんの夫・長谷部誠さんは、FIFAワールドカップで2010年から3大会連続キャプテンとして出場。現在は指導者としてドイツを拠点に生活し