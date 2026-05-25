サッカーのＷ杯北中米３カ国大会（６月１１日開幕）に臨む日本代表は２５日、千葉市内で合宿をスタートさせた。壮行試合のアイスランド戦（３１日、ＭＵＦＧ国立）までの期間で緊急招集されたＤＦ吉田麻也（３７）＝ロサンゼルス・ギャラクシー＝はこの日から合流。「お客さんとして来ているわけじゃない。Ｗ杯前の貴重な準備の時間を使って呼んでもらっているので、このチームがＷ杯で勝つ可能性が１ミリでも１％でも上げられる